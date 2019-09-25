Выступавший за «Каролину» Мяэналанен заключил контракт с «Йокеритом»

Финский нападающий Саку Мяэналанен заключил контракт с «Йокеритом», информирует пресс-служба финского клуба. Соглашение подписано на один сезон с возможностью продления ещё на один сезон.
В минувшем сезоне Саку дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сыграв 34 матча в регулярном чемпионате за «Каролину Харрикейнз». Мяэналанен отметился четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. В плей-офф Саку набрал 1 (0+1) очко в девяти матчах.
В сезоне-2017/18 Мяэналанен выиграл чемпионат Финляндии с «Кярпятом». В регулярном чемпионате он принял участие в 59 матчах, записав в свой актив 46 (17+29) очков. В плей-офф он провёл 18 встреч, набрав 10 (5+5) результативных баллов.
24-летний форвард выступал за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года, проходившем в Дании. Саку провёл 8 матчей, набрав 3 (2+1) очка.
- 25 сентября 2019
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