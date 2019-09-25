«Трактор» — «Ак Барс»: в состав хозяев вернулся Кручинин, у Трунёва — дебют

Стали известны составы челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 25 сентября, начало матча — в 17:00 мск.
В составе «Трактора» по-прежнему отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, о травмах которых сообщал «Чемпионат». В состав хозяев вернулся Алексей Кручинин, а Максим Трунёв дебютирует в челябинском клубе. Максим находится на пробном контракте.
«Трактор»:
Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Кручинин— Попов — Косов;
Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Калинин — Жиляков, Трунёв— Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель— Педан, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Юдин, Фисенко — Основин — Фоэттин, Воронков.
- 25 сентября 2019
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