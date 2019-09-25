Мозякин стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в «регулярках» КХЛ

Нападающий Сергей Мозякин играет за магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом». Таким образом, 38-летний хоккеист стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;

Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;

Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;

Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон)

Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди

Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука

Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов

Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

