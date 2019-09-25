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Мозякин стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в «регулярках» КХЛ

Мозякин стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в «регулярках» КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Сергей Мозякин играет за магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом». Таким образом, 38-летний хоккеист стал первым игроком, отыгравшим 600 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, О'Делл — Расмуссен — Козун;
Береглазов — Яковлев, Мозякин — Локтионов — Паршин;
Дронов — Матушкин, Кулёмин— Галузин — Потехин;
Постма, Дорофеев— Неколенко — Тимкин, Рожков.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон)
Маклюков — Диц, Пакаринен — Валк — Тангрэйди
Метальников — Блэкер, Михайлис — Найт — Хелука
Полохов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов
Семёнов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

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