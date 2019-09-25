Ноябрьский матч «Трактор» — «Автомобилист» перенесли
Континентальная хоккейная лига перенесла матч челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста», информирует официальный сайт лиги. Встреча регулярного чемпионата перенесена с 3 на 2 ноября.
«Перенос матча двух уральских команд. В целях оптимизации расходов хоккейных клубов, а также по их обоюдному согласию, лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата:
— №295 «Трактор» — «Автомобилист» с 3 ноября на 2 ноября 2019 года», — указано на сайте лиги.
В прошлом сезоне «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярки. В первом раунде плей-офф Челябинск проиграл «Автомобилисту» (0-4). Екатеринбургский клуб во втором раунде уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).
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