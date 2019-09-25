КХЛ оштрафовала Хаудена за толчок на борт
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо», информирует официальный сайт лиги. Напомним, в первом периоде встречи нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден получил удаление «5+20» за толчок соперника на борт.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Куинтона Хаудена по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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