КХЛ оштрафовала Хаудена за толчок на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо», информирует официальный сайт лиги. Напомним, в первом периоде встречи нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден получил удаление «5+20» за толчок соперника на борт.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда «Торпедо» Куинтона Хаудена по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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