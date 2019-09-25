«Йокерит» — ЦСКА: Романов сыграет в первой паре защиты гостей
Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 18:30 мск.
«Йокерит»:
Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Оксанен;
Эронен — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Лёв— Лауридсен, Иоэнсуу — Регин — Мозес;
Хирвонен, Пильстрём — М. Ниеми — Анттила, Рясянен.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;
Науменков, Телегин — Карнаухов — Слепышев, Комиссаров.
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