Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» — ЦСКА: Романов сыграет в первой паре защиты гостей

«Йокерит» — ЦСКА: Романов сыграет в первой паре защиты гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 18:30 мск.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Оксанен;
Эронен — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Лёв— Лауридсен, Иоэнсуу — Регин — Мозес;
Хирвонен, Пильстрём — М. Ниеми — Анттила, Рясянен.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Толчинский;
Науменков, Телегин — Карнаухов — Слепышев, Комиссаров.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент