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Стал известен состав «Локомотива» на первый матч без Мактавиша

Стал известен состав «Локомотива» на первый матч без Мактавиша
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Ярославле состоится сегодня, 25 сентября, начало игры в 19:30 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Н. Аверин — Кронвалль, Кудрявцев — Свитов — Санников;
Савченко — Накладал, Полунин — Ландер — Красковский;
Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;
Мисюль, Денисенко — Иванов — Коваленко, Ильенко.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Третьяк);
Сотниекс — К. Берглунд, Разгалс — Дарзиньш — Редлихс;
Зиле — Алишаускас, Эштон — Макмиллан — Улльстрём;
Балинскис — Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис;
Павлов — Джериньш — Липсбергс, Гринбергс, Трасташенков.

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