Стал известен состав «Локомотива» на первый матч без Мактавиша

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Ярославле состоится сегодня, 25 сентября, начало игры в 19:30 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Н. Аверин — Кронвалль, Кудрявцев — Свитов — Санников;

Савченко — Накладал, Полунин — Ландер — Красковский;

Осипов — Рафиков, Да Коста — Алексеев — Каюмов;

Мисюль, Денисенко — Иванов — Коваленко, Ильенко.



«Динамо» Рига:



Гудлевскис (Третьяк);

Сотниекс — К. Берглунд, Разгалс — Дарзиньш — Редлихс;

Зиле — Алишаускас, Эштон — Макмиллан — Улльстрём;

Балинскис — Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис;

Павлов — Джериньш — Липсбергс, Гринбергс, Трасташенков.