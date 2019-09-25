Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» потерпел поражение от «Ак Барса» с разгромным счётом 0:6

«Трактор» потерпел поражение от «Ак Барса» с разгромным счётом 0:6
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашнем льду потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6.

Подопечные Петериса Скудры провалили начало встречи, пропустив четыре шайбы за десять с половиной минут. Авторами заброшенных шайб стали Патрис Кормье, Кирилл Петров и Вячеслав Основин, оформивший дубль. «Трактор» произвёл замену вратаря, Ивана Федотова заменил Василий Демченко. Во втором периоде челябинская команда пропустила ещё дважды, точными бросками отметились Андрей Педан и Данис Зарипов, после чего хозяева произвели обратную замену вратаря. Больше в матче голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Кормье (Азеведу) – 04:42' (5x5)   0:2 Основин – 06:35' (5x5)   0:3 Петров – 06:51' (5x5)   0:4 Основин (Фрэттин) – 10:36' (5x5)   0:5 Педан – 25:06' (5x5)   0:6 Зарипов (Галиев) – 29:22' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент