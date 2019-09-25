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Остон Мэттьюс принёс извинения за хулиганские действия

Остон Мэттьюс принёс извинения за хулиганские действия
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс принёс извинения за свои хулиганские действия. Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.

«Не хочу об этом говорить, но тут никак не отвертеться. Сложилась такая ситуация. Сожалею, что мои действия причинили неудобства клубу или некоторым людям. Стремлюсь с честью представлять «Торонто» и дорожу тем, что являюсь членом этого клуба. К сожалению, я должен воздержаться от дальнейших комментариев», — цитирует Мэттьюса Toronto Star.

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