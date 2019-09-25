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«Тампа-Бэй» победила в опросе на самого трудного соперника в НХЛ

«Тампа-Бэй» победила в опросе на самого трудного соперника в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге провели опрос «Какой клуб самый сложный соперник?», в голосовании приняли участие 24 действующих хоккеиста. 11 из 24 хоккеистов назвали самым трудным соперником клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин: «Они всегда играют на большой скорости и действуют очень изобретательно. Большинство парней в их команде весьма мастеровиты, а их защитники все время подключаются к атакам. Они довольно креативны, и любого игрока можно увидеть в любом месте площадки».

Напомним, в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг» играет целая группа российских хоккеистов, включая вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и нападающего Никиты Кучерова.

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