Калинин: «Трактор» не специально проигрывает, выжимаем из себя всё

Капитан «Трактора» Дмитрий Калинин подвёл итоги проигранного домашнего матча с «Ак Барсом» (0:6).
«Все всё видели, мы начало провалили, сразу пропустили несколько голов. Боролись во второй половине, играли до конца, пытались забить гол, но не получилось. Нужно забыть этот матч поскорее и готовиться к следующему.
«Ак Барс» начал активно, сразу создал задел, наверное, мы не были готовы, сделаем выводы. Работаем над большинством, делаем много бросков, но нужно доводить шайбу до ворот, бороться за добивание. Начать с простого, потом уже использовать передачи.
Неприятно, конечно, но сезон длинный. Дома ни разу не выигрывали? Не специально же проигрываем, стараемся, работаем, выжимаем из себя всё. Нелегкая поездка была до этого, сразу через пару дней начались домашние игры. Работаем дальше», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 25 сентября 2019
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