Журавлёв: после «Сибири» было собрание, тренеры нам всё объяснили

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв подвёл итоги выигранного матча с «Трактором» (6:0).
«Игра получилась удачной, хорошо провели первый период, забили быстрые и хорошие голы. Удаления нас не сломали, продолжили играть в свой хоккей и удержали счёт.
Хорошо сыграли в Магнитогорске, с «Сибирью» провели неудачный матч, сегодня вновь удалось победить. Оценю выезд положительно. После Новосибирска было собрание, тренера все объяснили, мы сделали работу над ошибками, вышли и отработали по заданию.
Потихоньку привыкаю к уровню КХЛ, но бывают ошибки. Хоккей очень быстрый, со временем буду вкатываться и меньше ошибаться. Конечно, партнёры поддерживают, подбадривают, указывают на ошибки, становишься лучше, очень рад находиться в «Ак Барсе».
Молодёжная сборная? Так далеко не загадываю, пока надо играть, прогрессировать и работать. Только через работу всё придёт», — сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.
- 25 сентября 2019
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