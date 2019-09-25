ЦСКА обыграл «Йокерит», одержав пятую победу подряд

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:5. Действующий обладатель Кубка Гагарина одержал пятую победу подряд, у «Йокерита» — четыре поражения в пяти последних матчах.



Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте, удачным броском отличился нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Через десять минут форвард «армейцев» Константин Окулов упрочил преимущество своей команды. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Стив Мозес и Алексей Марченко. После перерыва московский клуб увеличил разницу до четырёх голов усилиями Павла Карнаухова и Линдена Вея.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.