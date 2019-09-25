Скабелка: напряжённый матч, все решают свои задачи

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:1).



«Хороший матч, напряжённый, накал. Старт сезона – все решают свои задачи. Первый период достаточно равный, во втором «Металлург» добавил, и мы не всегда справлялись, много играли в своей зоне. Хорошо, что мы пропустили только один гол. Ну, в третьем периоде, забив гол, мы немного отпустили момент дисциплины, два раза втроем играли. Опять же, тут только один плюс можно вынести – ребята сражались и не дали достаточно мастеровитому сопернику использовать эти моменты «5 на 3» и «5 на 4». Могу только ребят поблагодарить за этот матч. Готовимся к следующей игре.



Как выбирали вратаря на матч? Коллегиально. Есть же тренер, который с вратарями более плотно работает. Мы ещё ни одной игры не выиграли с одним вратарем, стоящим два матча подряд. Оба вратаря сыграли хорошо в Алматы, и Паскуаль хорошо закончил ту серию, и мы решили дать ему второй момент, потому что играть по одной игре тоже не всегда правильно. Мы хотели посмотреть, как будет два матча. Мы хотели их выиграть, два матча подряд. Мы их выиграли», — цитирует Скабелку официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» проиграл седьмой матч из восьми последних, уступив «Барысу»