Вратарь «Локомотива» Коновалов оформил первый шат-аут в сезоне

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:0. «Железнодорожники» проводили первый матч после увольнения Крэйга Мактавиша, и.о. главного тренера был Александр Ардашев.



21-летний голкипер «Локомотива» Илья Коновалов отразил 19 бросков, оформив «сухарь». Для вратаря сухой матч стал первым в нынешнем чемпионате. Коновалов начинал сезон неудачно, не доиграв несколько матчей до конца.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество, точными бросками отметились защитник Максим Осипов и форвард Николай Коваленко. На 45-й минуте нападающий «железнодорожников» Стефан Да Коста записал в актив гол, установив окончательный счёт.

«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша