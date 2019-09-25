«Динамо» Р в сезоне-2019/20: три победы в десяти матчах, разница шайб — 16-37

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:0.



Рижское «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд. В сезоне-2019/20 подопечные Гиртса Анкипанса выиграли только три встречи из десяти, заработав шесть очков при разнице шайб 16-37.



Счёт в Ярославле был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Во втором периоде ярославский коллектив упрочил преимущество, точными бросками отметились защитник Максим Осипов и форвард Николай Коваленко. На 45-й минуте нападающий «железнодорожников» Стефан Да Коста записал в актив гол, установив окончательный счёт.

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