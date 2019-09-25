Никита Кучеров выловил в море гигантскую рыбу-молот

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился видео с морской рыбалки. Российский форвард показал, какую крупную рыбу-молот ему удалось поймать на удочку.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Никиты Кучерова.



В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».



Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».