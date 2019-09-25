Никита Кучеров выловил в море гигантскую рыбу-молот
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился видео с морской рыбалки. Российский форвард показал, какую крупную рыбу-молот ему удалось поймать на удочку.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Никиты Кучерова.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».
Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
- 25 сентября 2019
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