Анкипанс: не стали выпускать Третьяка. Мы уже пробовали, это не помогло

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился мнением о проигранном гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (0:4). Латвийский коллектив потерпел четвёртое поражение подряд и находится в хвосте Западной конференции.



«Локомотив с победой. Мы понимаем, что после смены тренера они мобилизованы, играть стали качественнее, чем раньше. Я просто скажу спасибо своим игрокам за то, что они бились сегодня.



У нас есть много моментов, над которыми нужно поработать. Есть претензии к нападающим — вокруг да около ходим и не забиваем. Это самое главное.



Мы не стали сегодня выпускать Третьяка по ходу матча. Мы уже пробовали это делать, но нам не помогло», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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