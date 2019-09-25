Анкипанс: не стали выпускать Третьяка. Мы уже пробовали, это не помогло
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился мнением о проигранном гостевом матче с ярославским «Локомотивом» (0:4). Латвийский коллектив потерпел четвёртое поражение подряд и находится в хвосте Западной конференции.
«Локомотив с победой. Мы понимаем, что после смены тренера они мобилизованы, играть стали качественнее, чем раньше. Я просто скажу спасибо своим игрокам за то, что они бились сегодня.
У нас есть много моментов, над которыми нужно поработать. Есть претензии к нападающим — вокруг да около ходим и не забиваем. Это самое главное.
Мы не стали сегодня выпускать Третьяка по ходу матча. Мы уже пробовали это делать, но нам не помогло», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
«Локомотив» уверенно победил рижское «Динамо» в первой игре без Мактавиша
- 25 сентября 2019
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