Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

25 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча, по два в каждой конференции.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Металлург» уступил «Барысу» — 1:3.

«Трактор» крупно проиграл «Ак Барсу» — 0:6.

«Йокерит» не справился с ЦСКА — 1:5.

«Локомотив» выиграл у рижского «Динамо» — 4:0.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.



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