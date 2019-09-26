Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
25 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча, по два в каждой конференции.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Металлург» уступил «Барысу» — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Блэкер (Шевченко) – 03:06' (5x5) 1:1 Дорофеев (Постма) – 22:17' (5x5) 1:2 Михайлис (Диц, Старченко) – 50:32' (5x4) 1:3 Найт (Старченко, Паскуале) – 51:33' (5x4)
«Трактор» крупно проиграл «Ак Барсу» — 0:6.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Кормье (Юдин, Азеведу) – 04:42' (5x5) 0:2 Глухов (Хенкель) – 06:35' (5x5) 0:3 Петров (Викстранд) – 06:51' (5x5) 0:4 Основин (Журавлёв, Фрэттин) – 10:36' (5x5) 0:5 Педан (Фрэттин) – 25:06' (5x5) 0:6 Зарипов (Галиев, Ткачёв) – 29:22' (5x5)
«Йокерит» не справился с ЦСКА — 1:5.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Киселевич, Светлаков) – 02:25' (5x5) 0:2 Окулов (Марченко) – 14:53' (5x4) 1:2 Мозес (Грант, Регин) – 21:18' (5x5) 1:3 Марченко (Слепышев, Окулов) – 34:22' (5x5) 1:4 Карнаухов (Слепышев) – 41:59' (5x5) 1:5 Вей (Толчинский, Секач) – 45:43' (5x5)
«Локомотив» выиграл у рижского «Динамо» — 4:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Красковский (Да Коста, Алексеев) – 15:41' (5x5) 2:0 Осипов (Иванов, Ильенко) – 28:57' (5x5) 3:0 Коваленко (Осипов) – 39:55' (5x5) 4:0 Да Коста (Свитов, Алексеев) – 44:40' (5x4)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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