Тэйвз: чемпионское окно «Чикаго» открыто

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.
«Помню, как два года назад два журналиста, не помню под каким углом, но во время общения предсказали нам непопадание в плей-офф. Я был шокирован и даже обижен. После чего мы, конечно, не попали в плей-офф. Наверное, есть какая-то граница, после которой ты идешь или дальше, или назад. В тот год на нас всё навалилось как снежный ком и получилось так плохо, как только могло. В таких ситуациях ты кое-что о себе узнаешь, стараешься быть хорошим партнёром, но это однозначно полезный опыт.
Чего жду от нового сезона? Я не собираюсь называть точные цифры. Понятно, что это комбинация здоровья, игровой позиции, эффективности большинства на протяжении 82 матчей. Я стараюсь готовиться отдельно к каждой игре. Это, опять же, как в гольфе — если ты забросил мячик в лес и ушел с курса, то единственный важный удар — следующий. От него будет зависеть всё остальное.
Чемпионское окно „Чикаго“ открыто? Абсолютно. Мне не хочется говорить, что мы сейчас живем в эру Тэйвза и Кейна. Но с такими ребятами, как Кейн, я, Брент Сибрук, Данкан Кит, Кори Кроуфорд, которые становились чемпионами, да ещё и с вернувшимся Эндрю Шоу, нам хочется сделать это снова. Мы знаем, что сделать это непросто, но также понимаем, что должны делать», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
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