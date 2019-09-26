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Тэйвз: чемпионское окно «Чикаго» открыто

Тэйвз: чемпионское окно «Чикаго» открыто
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился ожиданиями от грядущего сезона НХЛ.

«Помню, как два года назад два журналиста, не помню под каким углом, но во время общения предсказали нам непопадание в плей-офф. Я был шокирован и даже обижен. После чего мы, конечно, не попали в плей-офф. Наверное, есть какая-то граница, после которой ты идешь или дальше, или назад. В тот год на нас всё навалилось как снежный ком и получилось так плохо, как только могло. В таких ситуациях ты кое-что о себе узнаешь, стараешься быть хорошим партнёром, но это однозначно полезный опыт.

Чего жду от нового сезона? Я не собираюсь называть точные цифры. Понятно, что это комбинация здоровья, игровой позиции, эффективности большинства на протяжении 82 матчей. Я стараюсь готовиться отдельно к каждой игре. Это, опять же, как в гольфе — если ты забросил мячик в лес и ушел с курса, то единственный важный удар — следующий. От него будет зависеть всё остальное.

Чемпионское окно „Чикаго“ открыто? Абсолютно. Мне не хочется говорить, что мы сейчас живем в эру Тэйвза и Кейна. Но с такими ребятами, как Кейн, я, Брент Сибрук, Данкан Кит, Кори Кроуфорд, которые становились чемпионами, да ещё и с вернувшимся Эндрю Шоу, нам хочется сделать это снова. Мы знаем, что сделать это непросто, но также понимаем, что должны делать», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

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