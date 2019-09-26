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Педан о разгроме «Трактора» 6:0: до этого матча пропустил три игры

Педан о разгроме «Трактора» 6:0: до этого матча пропустил три игры
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу в матче с «Трактором» (6:0).

«Я бы не сказал, что всё получилось легко — реализовали свои моменты, команда сегодня играла очень активно и в своей зоне, и в средней: много передач прерывали, поэтому играли в чужой зоне. Это привело к результативной игре с нашей стороны. И Адам Рейдеборн сегодня сыграл просто отлично.

У нас был большой перевес в первом и во втором периодах, поэтому после этого мы уже для Адама играли.

У меня изначально была большая мотивация, потому что я до этого 3 игры пропустил. У меня не было права на ошибку, старался сыграть в обороне четко. Были, конечно, моменты, где я мог сыграть лучше, но команда выиграла — это главное», — приводит слова Педана пресс-служба «Ак Барса».

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