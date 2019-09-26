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«Коламбус» проиграл в овертайме «Баффало», у Коростелева передача

«Коламбус» проиграл в овертайме «Баффало», у Коростелева передача
Хоккей / НХЛ 0

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В ночь на 26 сентября мск «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз» — 3:4.

Победную шайбу забросил нападающий Маркус Юханссон. Нападающий «Блю Джекетс» Никита Коростелёв сделал результативную передачу.

«Питтсбург Пингвинз» в контрольном матче переиграл «Детройт Ред Уингз» (4:2). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счёт голевую передачу.

В другом матче «Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Девилз» — 2:0.

В матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» (3:0) нападающий Александр Овечкин сделал передачу защитнику «Вашингтона» Джону Карлсону, забросившему вторую шайбу в этой встрече.

Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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