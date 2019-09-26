Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса»
В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В настоящее время «Колорадо Эвеланш» встречается с «Вегас Голден Найтс». Счёт после двух периодов – 3:0.
Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса» на второй минуте второго периода. Голевую передачу разыграли Грир и Калверт.
Авторами других голов стали Мэтт Калверт и Логан О’Коннор.
Посмотреть видео можно в твиттере DNVR Avalanche.
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