В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В настоящее время «Колорадо Эвеланш» встречается с «Вегас Голден Найтс». Счёт после двух периодов – 3:0.



Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса» на второй минуте второго периода. Голевую передачу разыграли Грир и Калверт.



Авторами других голов стали Мэтт Калверт и Логан О’Коннор.

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