Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса»

Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса»
Хоккей / НХЛ 0

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи. В настоящее время «Колорадо Эвеланш» встречается с «Вегас Голден Найтс». Счёт после двух периодов – 3:0.

Нападающий «Колорадо» Владислав Каменев забросил шайбу в ворота «Вегаса» на второй минуте второго периода. Голевую передачу разыграли Грир и Калверт.

Авторами других голов стали Мэтт Калверт и Логан О’Коннор.

Посмотреть видео можно в твиттере DNVR Avalanche.

«Коламбус» проиграл в овертайме «Баффало», у Коростелева передача
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент