Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в предсезонном матче

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей.

По три балла за результативность в составе победителей набрали форварды Ларс Эллер (2+1) и Якуб Врана (1+2).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 14 минут 34 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, совершил три силовых приёма, заблокировал два броска, отметился результативной передей и окончил матч с показателем полезности «+1». Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов участия в матче не принимали.

Видео гола Карлсона с передачи Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.