Хоккеист «Бостона» забросил шайбу лицом в матче с «Нью-Джерси»
«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Джек Студничка и Пола Кэри
В первом периоде матча команда хозяев забила курьёзный гол. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд подставил клюшку под прострел Пола Кэри, и шайба рикошетом попала в лицо форварду «Бостона» Джеку Студничке, после чего оказалась в воротах гостей.
Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В этой встрече Студничка провёл на льду 8 минут 21 секунду, нанёс один бросок в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+2».
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