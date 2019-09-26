Хоккеист «Бостона» забросил шайбу лицом в матче с «Нью-Джерси»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Джек Студничка и Пола Кэри

В первом периоде матча команда хозяев забила курьёзный гол. Голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд подставил клюшку под прострел Пола Кэри, и шайба рикошетом попала в лицо форварду «Бостона» Джеку Студничке, после чего оказалась в воротах гостей.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этой встрече Студничка провёл на льду 8 минут 21 секунду, нанёс один бросок в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+2».