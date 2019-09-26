Пострадавшая от Мэттьюса: написала заявление, так как его отец сказал, что я вру

Стали известны новые подробности по делу о хулиганстве нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

В интернете появилось видео опроса в полиции Файолы Дозити, которая выдвинула обвинения против хоккеиста. Как выяснилось, изначально она не собиралась писать заявление в полицию, но на её решение повлиял отец Мэттьюса, который стал всё отрицать.

«Ты всё отрицаешь, а твой напыщенный папаша ведёт себя, как будто ты Иисус Христос, так делать нельзя. Мы послали ему запись с камеры наблюдения, после этого ему нечего было сказать.

Я не собиралась ничего делать, но потом увидела менеджера дома, и она сказала «слава богу, у них есть запись с камеры», потому что отец Мэттьюса до этого говорил, «мой сын никогда бы так не поступил, он никогда ничего подобного не делал, а эта женщина просто врёт». Он назвал меня вруньей, это оскорбительно. Я была в бешенстве. Тогда моей целью стало показать ему, что я не вру, и его сын на самом деле это сделал.

Если он сейчас делает такое, а отец его покрывает, вполне вероятно, с возрастом его поведение станет ещё хуже. Меня возмутило его враньё. Даже если он был пьян и мало что помнит, что-то всё равно должно остаться в памяти. Уверена в этом, потому что его друг сказал мне, чтобы я не говорила руководству.

Этот же друг признался, что они были пьяны в стельку и что Мэттьюс проделывал то же самое с другими людьми на дороге. Друг предупреждал Мэттьюса, что его могут арестовать, но тот ответил, что ему по барабану.

Один из членов управления домом потом сказал мне, что управление дома полностью поддержит меня, если я решу обратиться в полицию, потому что «этот жилец уже давно был проблемным», — цитирует Дозити The Athletic.