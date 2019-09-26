Форвард «Лос-Анджелеса» Прохоркин не реализовал выход один на один

«Анахайм Дакс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

В этой встрече российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин мог забросить дебютную шайбу за команду, однако проиграл дуэль один на один голкиперу «Анахайма» Райану Миллеру. Вратарь «Дакс» без труда отразил шайбу после броска форварда «королей».

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

25-летний форвард был выбран «Кингз» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.