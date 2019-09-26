Прервут ли СКА и «Автомобилист» серии поражений?

Сегодня, 26 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Адмирал»;
— «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Северсталь» — «Динамо» Мн;
— СКА — «Салават Юлаев»;
— «Спартак» — «Автомобилист»;
— ХК «Сочи» — «Динамо» М.
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
- 26 сентября 2019
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- 25 сентября 2019
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