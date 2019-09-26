Прервут ли СКА и «Автомобилист» серии поражений?

Сегодня, 26 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Адмирал»;

— «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Северсталь» — «Динамо» Мн;

— СКА — «Салават Юлаев»;

— «Спартак» — «Автомобилист»;

— ХК «Сочи» — «Динамо» М.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20