Генменеджер «Торонто» узнал об обвинении Мэттьюса в хулиганстве из «Твиттера»
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал ситуацию с обвинениями нападающего Остона Мэттьюса в хулиганстве.
«Я узнал об этом вчера из «Твиттера» и позвонил Остону. Он был со мной честным, не отпирался, ничего такого. Честно рассказал о том, что случилось. Конечно, я бы предпочёл узнать об этом раньше, но сейчас я рад, что он всё мне честно рассказал и не стал увиливать», — цитирует Дубаса Sportsnet.
Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.
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