Обозреватель BSN Denver — о предсезонке «Колорадо»: Каменев разочаровал

Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, являющийся обозревателем матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о шансах российского нападающего Владислава Каменева закрепиться в основном составе «лавин» по итогам тренировочного лагеря.

«Если бы он всю предсезонку отыграл так, как сегодняшний матч с «Вегасом», то мы все только о нём и говорили. Обсуждали бы, что он должен попасть в три первых звена, а не бороться за место в команде, как сейчас. Увы, он разочаровал», — отметил обозреватель DNVR Sports Эй Джей Хэйфли.

Российский нападающий забросил шайбу в ворота «Вегаса» на второй минуте второго периода. Голевыми передачами отметились Эй Джей Грир и Мэтт Калверт. Матч завершился победой «лавин» со счётом 4:1.