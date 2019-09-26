Обозреватель BSN Denver — о предсезонке «Колорадо»: Каменев разочаровал
Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, являющийся обозревателем матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о шансах российского нападающего Владислава Каменева закрепиться в основном составе «лавин» по итогам тренировочного лагеря.
«Если бы он всю предсезонку отыграл так, как сегодняшний матч с «Вегасом», то мы все только о нём и говорили. Обсуждали бы, что он должен попасть в три первых звена, а не бороться за место в команде, как сейчас. Увы, он разочаровал», — отметил обозреватель DNVR Sports Эй Джей Хэйфли.
Российский нападающий забросил шайбу в ворота «Вегаса» на второй минуте второго периода. Голевыми передачами отметились Эй Джей Грир и Мэтт Калверт. Матч завершился победой «лавин» со счётом 4:1.
Журналист BSN Denver: консервативный стиль игры Варламова — просто тупость
- 26 сентября 2019
-
10:20
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
08:32
-
08:21
-
08:16
-
07:20
-
06:31
-
05:02
-
01:50
-
00:56
-
00:29
-
00:00
- 25 сентября 2019
-
23:21
-
23:17
-
23:04
-
22:54
-
22:52
-
22:31
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:47
-
21:27
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент