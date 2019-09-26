Маклеллан: Прохоркин нерешителен. Он не привык к маленьким площадкам

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре Николая Прохоркина в предсезонных матчах.

«В моих руках талантливый игрок, который обладает определёнными навыками. Он умеет завершать атаки, но всё упирается в темп игры. Он не привык к маленьким площадкам, здесь всё происходит чуточку быстрее. Мне кажется, иногда он думает, когда нужно просто играть, и в результате похоже, как будто он медлит. Я не думаю, что он медленный. Похоже, что он просто немного нерешителен», — цитирует Маклеллана LA Kings Insider.

В матче с «Анахайм Дакс» (0:2) российский нападающий провёл на льду 14 минут 29 секунд, заработав показатель полезности "-1". Николай отметился тремя бросками в створ ворот и 29% выигранных вбрасываний.