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Маклеллан: Прохоркин нерешителен. Он не привык к маленьким площадкам

Маклеллан: Прохоркин нерешителен. Он не привык к маленьким площадкам
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре Николая Прохоркина в предсезонных матчах.

«В моих руках талантливый игрок, который обладает определёнными навыками. Он умеет завершать атаки, но всё упирается в темп игры. Он не привык к маленьким площадкам, здесь всё происходит чуточку быстрее. Мне кажется, иногда он думает, когда нужно просто играть, и в результате похоже, как будто он медлит. Я не думаю, что он медленный. Похоже, что он просто немного нерешителен», — цитирует Маклеллана LA Kings Insider.

В матче с «Анахайм Дакс» (0:2) российский нападающий провёл на льду 14 минут 29 секунд, заработав показатель полезности "-1". Николай отметился тремя бросками в створ ворот и 29% выигранных вбрасываний.

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