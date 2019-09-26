Главный тренер «Торонто» прокомментировал инцидент с Мэттьюсом

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал ситуацию с обвинениями нападающего Остона Мэттьюса в хулиганстве.

«Конечно, мы расстроены. Мы в „Торонто Мэйпл Лифс“ гордимся тем, что делаем на льду и за его пределами, и тем, как относимся к людям. Это неудачная ситуация. Если происходит что-то плохое, ты это принимаешь, становишься лучше, двигаешься дальше и становишься лучше как клуб. У нас сложился крепкий коллектив, семья, которая присмотрит за Остоном.

Что сказал Мэттьюсу при встрече? Я сказал ему: «Тренер существует для игроков. Я здесь для того, чтобы делать их лучше — как с человеческой, так и с хоккейной точки зрения»», — цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.

Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.