«Амур» — «Адмирал»: ведущий защитник хозяев Витасек заявлен в нападении

Стали известны составы хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 26 сентября, начало матча — в 12:00 мск.
Основной защитник хабаровского клуба Ондржей Витасек, на протяжении всего сезона выходивший в первой паре защиты, заявлен в четвёртой тройке нападения.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Коробов— Йордан, Г. Зогорна — Файзуллин — Т. Зогорна;
Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Витасек — Гиздатуллин— Кацуба.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Мищенко – Козловский, Лисин– Петров – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский, Ломако– В. Стрельцов – Коннов, Зайцев.
Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени.
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