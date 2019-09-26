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«Амур» — «Адмирал»: ведущий защитник хозяев Витасек заявлен в нападении

«Амур» — «Адмирал»: ведущий защитник хозяев Витасек заявлен в нападении
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом информируют команды в социальных сетях. Встреча в Хабаровске состоится сегодня, 26 сентября, начало матча — в 12:00 мск.

Основной защитник хабаровского клуба Ондржей Витасек, на протяжении всего сезона выходивший в первой паре защиты, заявлен в четвёртой тройке нападения.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Коробов— Йордан, Г. Зогорна — Файзуллин — Т. Зогорна;
Васильев — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Турбин — Камалов, Капитуров — Горшков — Руденков;
Александров, Витасек — Гиздатуллин— Кацуба.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Вихарев – Юнг – Бакош;
Мищенко – Козловский, Лисин– Петров – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Островский, Ломако– В. Стрельцов – Коннов, Зайцев.

Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени.

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