Ткачёв: в СКА поощряется свобода творчества больше, чем в «Салавате»

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о выступлении за «армейскую» команду, сравнив стиль игры с «Салаватом Юлаевым».

«Обе команды любят играть в атакующий хоккей. Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге больше поощряется свобода творчества, выходи — показывай и доказывай! Также в СКА играют пять впереди, пять сзади, это и есть современный хоккей.

Комплекс перед ЦСКА? За СКА играю только месяц, но никакого комплекса не чувствую. После второго дерби сезона пообщались внутри команды, и все согласились с тем, что повторную встречу с ЦСКА отыграли сильнее и правильнее, чем первую. На мой взгляд, ни в чём сопернику не уступили, а в каких-то моментах превзошли.



Вчера на собрании тренерский штаб СКА разобрал наши ошибки, показал, в чём команда добавила, в чём её резервы. Тренеры также отметили позитивные изменения во второй игре. Не сомневайтесь, перелом в «армейском» дерби близок!» — цитирует Ткачёва Russia-Hockey.