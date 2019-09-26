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СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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Ткачёв: в СКА поощряется свобода творчества больше, чем в «Салавате»

Ткачёв: в СКА поощряется свобода творчества больше, чем в «Салавате»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о выступлении за «армейскую» команду, сравнив стиль игры с «Салаватом Юлаевым».

«Обе команды любят играть в атакующий хоккей. Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге больше поощряется свобода творчества, выходи — показывай и доказывай! Также в СКА играют пять впереди, пять сзади, это и есть современный хоккей.

Комплекс перед ЦСКА? За СКА играю только месяц, но никакого комплекса не чувствую. После второго дерби сезона пообщались внутри команды, и все согласились с тем, что повторную встречу с ЦСКА отыграли сильнее и правильнее, чем первую. На мой взгляд, ни в чём сопернику не уступили, а в каких-то моментах превзошли.

Вчера на собрании тренерский штаб СКА разобрал наши ошибки, показал, в чём команда добавила, в чём её резервы. Тренеры также отметили позитивные изменения во второй игре. Не сомневайтесь, перелом в «армейском» дерби близок!» — цитирует Ткачёва Russia-Hockey.

Голы Ткачёва – лучшее, что сейчас есть у СКА. Это уровень НХЛ
Первую шайбу положил как рукой в девятку, а во второй удивил финтами. Но СКА это не помогло сломить ЦСКА.
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