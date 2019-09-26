Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: лишние пассажиры нам не нужны

Вчера, 25 сентября, ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:0.
Главный тренер рижского “Динамо” Гиртс Анкипанс после матча в резкой форме высказался о хоккеистах команды.
“Могу сказать спасибо тем, кто сегодня действительно пахал на льду. С ними мы и поедем дальше. Лишние пассажиры нам не нужны… Ещё раз спасибо тем игрокам, которые сегодня действительно пахали", – приводит перевод слов Анкипанса sportazinas.com.
Видео выступления Анкипанса на латвийском языке можно посмотреть в «инстаграме» рижского «Динамо».
Рижское «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд. В сезоне-2019/20 подопечные Гиртса Анкипанса выиграли только три встречи из десяти, заработав шесть очков при разнице шайб 16-37.
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