Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: лишние пассажиры нам не нужны

Вчера, 25 сентября, ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:0.

Главный тренер рижского “Динамо” Гиртс Анкипанс после матча в резкой форме высказался о хоккеистах команды.

“Могу сказать спасибо тем, кто сегодня действительно пахал на льду. С ними мы и поедем дальше. Лишние пассажиры нам не нужны… Ещё раз спасибо тем игрокам, которые сегодня действительно пахали", – приводит перевод слов Анкипанса sportazinas.com.

Видео выступления Анкипанса на латвийском языке можно посмотреть в «инстаграме» рижского «Динамо».

Рижское «Динамо» проиграло четвёртый матч подряд. В сезоне-2019/20 подопечные Гиртса Анкипанса выиграли только три встречи из десяти, заработав шесть очков при разнице шайб 16-37.