«Авангард» заключил полноценный контракт с Игорем Макаровым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком до конца сезона с нападающим Игорем Макаровым, информирует пресс-служба омского клуба. Ранее игрок находился в клубе на пробном соглашении.

В этом сезоне Макаров принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ, не сумев отметиться результативными действиями.

Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе московского «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись пятью голами и семью результативными передачами. В 11 матчах плей-офф голов не забил.