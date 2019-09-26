Холл: новый контракт с «Нью-Джерси» в ближайшее время подписан не будет
Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл рассказал о переговорах касательно продления контракта с клубом. Предстоящий сезон станет последним по действующему соглашению канадца. Ранее стало известно, что агент хоккеиста встретился с генеральным менеджером Рэем Шеро.
«Я знаю, что они встречались, и встреча прошла хорошо. Обе стороны заинтересованы в заключении сделки, но о цифрах пока не говорили. Так что я бы сказал, что в ближайшее время контракт не будет подписан, потому что его ещё по сути не обсуждали.
Я очень рад, что идёт диалог. Думаю, что он важен для обеих сторон. Нам всем есть над чем работать. У моего агента хорошие отношения с Рэем, как и у меня. Посмотрим, что из этого получится», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.
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