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Казаковцев: в «Северстали» не предложили контракт. Руководство поменялось

Казаковцев: в «Северстали» не предложили контракт. Руководство поменялось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ермака» Николай Казаковцев рассказал, как оказался в клубе Высшей хоккейной лиги после 14 лет, проведённых в системе «Северстали».

«Пропустил прошлый сезон из-за травмы. Прошёл всю предсезонную подготовку в «Северстали», сыграл четыре матча, получил травму. Была сделана операция, она улучшений не принесла, пришлось делать ещё две операции за границей. Потом долгий процесс лечения, восстановления, реабилитации.

Контракт не предложили. Поменялось руководство, поменялась половина состава. Не увидели меня в составе? Да, примерно так.

Ребята знакомые здесь оказались в команде, с ними пообщался, с тренером поговорил. Мне сказали, что игрового времени будет достаточно. Принял решение и приехал. Важно набрать форму, помогать команде», — цитирует Казаковцева пресс-служба «Ермака».

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