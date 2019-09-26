«Амур» потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» в Хабаровске

«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова. Для приморцев эта победа стал пятой в нынешнем сезоне. В свою очередь «тигры» проиграли в 10-й раз в 11 матчах.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода, большинство реализовал защитник «Амура» Ондржей Витасек. Под занавес стартового отрезка шайба во второй раз в матче оказалась в воротах Юхо Олкинуоры, однако взятие ворот в исполнении Гинека Зогорны было отменено, так как шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой.
Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого гости отличились дважды. Заброшенными шайбами отметились Василий Стрельцов и Шон Лалонд. В заключительной трети голов забито не было.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени.
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