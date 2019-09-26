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«Амур» потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» в Хабаровске

«Амур» потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» в Хабаровске
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова. Для приморцев эта победа стал пятой в нынешнем сезоне. В свою очередь «тигры» проиграли в 10-й раз в 11 матчах.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода, большинство реализовал защитник «Амура» Ондржей Витасек. Под занавес стартового отрезка шайба во второй раз в матче оказалась в воротах Юхо Олкинуоры, однако взятие ворот в исполнении Гинека Зогорны было отменено, так как шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Витасек (Зогорна, Файзуллин) – 10:51' (5x4)   1:1 Стрельцов (Островский, Ломако) – 22:45' (5x5)   1:2 Лалонд (Альмквист, Вихарев) – 37:21' (5x4)

Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого гости отличились дважды. Заброшенными шайбами отметились Василий Стрельцов и Шон Лалонд. В заключительной трети голов забито не было.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды уже встречались в этом сезоне в Хабаровске. 24 сентября хозяева победили со счётом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте основного времени.

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