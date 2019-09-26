Из 10 поражений «Амура» девять — с разницей в одну шайбу
«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова. Для приморцев эта победа стал пятой в нынешнем сезоне. В свою очередь «тигры» проиграли в 10-й раз в 11 матчах.
Девять из 10 проигранных матчей завершились с разницей в одну шайбу не в пользу «Амура», ещё одна встреча — с разницей в две шайбы. Подопечные Александра Гулявцева замыкают общую таблицу Континентальной хоккейной лиги с пятью заработанными очками. Хабаровский клуб отстаёт от зоны плей-офф на пять очков.
В следующем матче «Амур» на домашнем льду сыграет с «Сибирью». Встреча состоится послезавтра, 28 сентября, начало — в 10:00 мск.
Гулявцев — о первой победе в сезоне: боязнь проиграть всё равно сидит в головах
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