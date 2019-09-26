Лучший клуб НХЛ не вошёл в топ-3 сложных соперников по версии игроков лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов на тему «К матчу с какой командой лиги сложнее всего готовиться?».

В опросе победил «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 45,2% голосов. Второе место занял «Питтсбург Пингвинз» (12,5%), третье место разделили «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз» (8,3%). Примечательно, что за обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» проголосовал только один респондент из 24.

«Они всегда играют на большой скорости и действуют очень изобретательно. парней в их команде весьма мастеровиты, а их защитники все время подключаются к атакам. Они довольно креативны, и любого игрока можно увидеть в любом месте площадки», — обосновал голос в пользу «Тампы» защитник «Каролины» Джэйкоб Слэвин.