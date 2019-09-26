Директор «Автомобилиста»: хочу поздравить всех с возвращением Дацюка в хоккей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
«Мы в принципе играем достаточно результативно. Тренер обращает большое внимание на совершенствование общекомандных действий при обороне собственных ворот. Ну и мы, конечно, ждали и – в случае с Анатолием Голышевым – продолжаем ждать возвращения в строй травмированных опытных игроков, наших потенциальных лидеров.
Некоторые ведущие звенья до сих пор ещё в достаточно экспериментальном составе. Учитывая эти вещи, я думаю, что та игра, которую видят наши болельщики и результат, который на данный момент «Автомобилист» имеет, – это очень достойные достижения для нашей команды.
Я в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков «Автомобилиста» и вообще всех любителей хоккея в России с тем, что Павел Дацюк вернулся в игру. И некоторые моменты в его исполнении были очень запоминающимися. Я персонально и, думаю, большинство любителей хоккея на Урале мечтали, чтобы настал тот день, когда Дацюк наденет джерси «Автомобилиста». Ну, и, наверное, не случайно Андрей Алексеевич Мартемьянов в третьем периоде перевёл Павла в первое звено. Это тоже о многом говорит», — приводят слова Рябкова «Известия».
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