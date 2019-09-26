Таварес: «Торонто» будет стоять за Мэттьюса. Он первоклассный человек

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес ответил на вопрос, отвлекает ли команду инцидент с участием форварда Остона Мэттьюса.

«Сегодня тут собралось много людей. Но наша концентрация находится на льду. И все мы знаем, каким первоклассным партнёром и человеком является Остон.



Он уже сказал, что не хочет, чтобы давление оказывалось на команду или кого-то другого. С тех пор, как я попал в команду, и до этого он представлял команду очень хорошо. Мы будем стоять за него. Мы верим в него как в человека и коллегу», – цитирует Тавареса пресс-служба НХЛ.

Как сообщалось ранее, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.