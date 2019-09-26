Гулявцев: игра получилась, но счёт опять не получился. 1:2 скоро будут сниться

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2). Поражение со счётом 1:2 стало пятым для хабаровчан в нынешнем сезоне.
«Матч хороший, быстрый. Мы неплохо работали в зоне атаки, хорошо двигались, создавали моменты. Но ключевое слово здесь – создавали. Игроки «Адмирала» хорошо блокировали, а у нас не нашлось хитрости, чтобы снимать эти блоки, не было хладнокровия в завершающих моментах. Наверное, счёт 1:2 скоро будет мне сниться.
С одним голом тяжело выигрывать. Мы пропускаем мало, но реализация… Игра получилась, но счёт опять не получился. С самого начала матча мы перешли на три звена, у нас неожиданно выпал Руденков, плюс удаления. Конечно, ребятам пришлось попотеть. Но как случилось, так случилось», – сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.
- 26 сентября 2019
-
17:11
-
16:31
-
16:18
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:06
-
14:50
-
14:27
-
14:05
-
13:49
-
13:16
-
13:00
-
12:23
-
12:19
-
12:01
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:39
-
10:20
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
08:32
-
08:21
-
08:16
-
07:20
-
06:31
-
05:02
-
01:50