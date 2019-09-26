Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гулявцев: игра получилась, но счёт опять не получился. 1:2 скоро будут сниться

Гулявцев: игра получилась, но счёт опять не получился. 1:2 скоро будут сниться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:2). Поражение со счётом 1:2 стало пятым для хабаровчан в нынешнем сезоне.

«Матч хороший, быстрый. Мы неплохо работали в зоне атаки, хорошо двигались, создавали моменты. Но ключевое слово здесь – создавали. Игроки «Адмирала» хорошо блокировали, а у нас не нашлось хитрости, чтобы снимать эти блоки, не было хладнокровия в завершающих моментах. Наверное, счёт 1:2 скоро будет мне сниться.

С одним голом тяжело выигрывать. Мы пропускаем мало, но реализация… Игра получилась, но счёт опять не получился. С самого начала матча мы перешли на три звена, у нас неожиданно выпал Руденков, плюс удаления. Конечно, ребятам пришлось попотеть. Но как случилось, так случилось», – сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Из 10 поражений «Амура» девять — с разницей в одну шайбу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент