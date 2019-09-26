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Главный тренер «Адмирала» рассказал, что принесло победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» рассказал, что принесло победу в матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Очень хорошая, интересная и быстрая игра. Напряжение было до последних секунд. Сегодня было около 27 бросков в сторону наших ворот, 21 мы блокировали. Мне кажется, эта самоотверженность ребят и стала залогом успеха.

Очень хотели выиграть, очень хорошо настроились, подготовились. Своей самоотверженной игрой с полной самоотдачей ребята завоевали победу», – сказал Светлов на послематчевой пресс-конференции.

Ключевым в матче оказался второй период, в течение которого гости отличились дважды. Заброшенными шайбами отметились Василий Стрельцов и Шон Лалонд. В заключительной трети голов забито не было.

«Амур» потерпел 10-е поражение в сезоне, уступив «Адмиралу» в Хабаровске
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