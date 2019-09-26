Карпухин: после плохого дебюта в «Тракторе» не стал твердить, что профукал шанс

Защитник «Трактора» Илья Карпухин вспомнил дебют в составе челябинского клуба и поделился планами на будущее.



«Очень хорошо запомнил дебют в составе «Трактора». Чётко знаю, что сыграл 3 минуты 47 секунд, сделал четыре передачи и три неточные, показатель полезности «-1». И когда прилетели в Челябинск, меня сразу же отправили в ВХЛ. Не стал уходить в себя и твердить, что профукал такой шанс. Пришёл в «Челмет», чтобы доказать в первую очередь себе, что моё место в КХЛ.



Хочется что-то выиграть, занять призовое место. Помню, как я приходил на игры «Трактора», когда команда под руководством Валерия Белоусова выигрывала бронзовые и серебряные медали, и как переживал. Эти ребята вписали своё имя в историю, и мне хочется, чтобы «Трактор» повторил или превзошёл те результаты. Чтобы о нашей команде также вспоминали.



Хочется выиграть Кубок Гагарина, и с родной командой это будет вдвойне приятно. Мечтаю попасть в сборную, сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. Очень здорово будет представлять свой родной город на международном уровне», — приводит слова Карпухина официальный сайт КХЛ.

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