«Спартак» — «Автомобилист»: Гудачек — в воротах хозяев, Дацюк — в составе гостей

«Спартак» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Спартак»:



Гудачек (Хомченко);

Гончаров — Вишневский, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Тришин, Шабловский, Цыплаков — Шашков — Талалуев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Мамкин — Бодров, Обидин — Холланд — Секстон;

Вишневский — Василевский, Доус — Дацюк — Мацек;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Плэтт;

Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

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