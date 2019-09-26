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«Спартак» — «Автомобилист»: Гудачек — в воротах хозяев, Дацюк — в составе гостей

«Спартак» — «Автомобилист»: Гудачек — в воротах хозяев, Дацюк — в составе гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак»:

Гудачек (Хомченко);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Цыплаков — Шашков — Талалуев.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Мамкин — Бодров, Обидин — Холланд — Секстон;
Вишневский — Василевский, Доус — Дацюк — Мацек;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Плэтт;
Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

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