«Спартак» — «Автомобилист»: Гудачек — в воротах хозяев, Дацюк — в составе гостей
«Спартак» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Гончаров — Вишневский, Карсумс — Юньков — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гришин, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Тришин, Шабловский, Цыплаков — Шашков — Талалуев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Мамкин — Бодров, Обидин — Холланд — Секстон;
Вишневский — Василевский, Доус — Дацюк — Мацек;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Плэтт;
Овчинников, Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.
Знарок не смог сдержать разочарование после очередной ошибки вратаря «Спартака»
- 26 сентября 2019
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