СКА — «Салават Юлаев»: Кугрышев не попал в заявку уфимцев
СКА и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Мельничук (Налимов);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Кетов, Кузьменко.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Бурмистров — Баранов;
Семёнов — Гареев, Картаев — Хохряков — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров.
Ткачёв: в СКА поощряется свобода творчества больше, чем в «Салавате»
- 26 сентября 2019
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