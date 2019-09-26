СКА — «Салават Юлаев»: Кугрышев не попал в заявку уфимцев

СКА и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Мельничук (Налимов);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Подколзин — Кемппайнен — Кетов, Кузьменко.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Бурмистров — Баранов;

Семёнов — Гареев, Картаев — Хохряков — Амиров;

Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров.