В профиле Федерации хоккея Узбекистана указано, что в стране 369 хоккеистов

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о включении в свои ряды пяти новых федераций хоккея, в числе которых оказалась Федерация хоккея Узбекистана.



На официальном сайте ИИХФ уже появился соответствующий профиль, где указано, что в Узбекистане 369 зарегистрированных хоккеистов.



Помимо Узбекистана к Международной федерации хоккея присоединились Ассоциация хоккея Алжира, а также федерации хоккея Колумбии, Ливана и Ирана.



Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана. Матчи КХЛ должны позволить Узбекистану обозначить собственное присутствие на международной хоккейной карте.

Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым» Наш корреспондент побывал в Ташкенте, где увидел открытие арены и узнал, зачем там нужен хоккей.