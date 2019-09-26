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СКА — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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В профиле Федерации хоккея Узбекистана указано, что в стране 369 хоккеистов

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В профиле Федерации хоккея Узбекистана указано, что в стране 369 хоккеистов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о включении в свои ряды пяти новых федераций хоккея, в числе которых оказалась Федерация хоккея Узбекистана.

На официальном сайте ИИХФ уже появился соответствующий профиль, где указано, что в Узбекистане 369 зарегистрированных хоккеистов.

Помимо Узбекистана к Международной федерации хоккея присоединились Ассоциация хоккея Алжира, а также федерации хоккея Колумбии, Ливана и Ирана.

Ранее сообщалось, что достигнута предварительная договорённость о проведении выездных матчей КХЛ на ледовой площадке, отвечающей всем мировым стандартам проведения хоккейных поединков в столице Узбекистана. Матчи КХЛ должны позволить Узбекистану обозначить собственное присутствие на международной хоккейной карте.

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