Девятый сезон Ночной хоккейной лиги станет рекордным по числу участников
По всей России стартовали отборочные этапы IX сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в которой выступают любительские команды. Организаторы ожидают, что в этом году в соревнованиях примут участие более 1 тысячи команд из 80 регионов России, что станет новым рекордом для проекта. В прошлом сезоне в НХЛ сыграли 963 коллектива.
Отборочные этапы проходят в регионах с сентября по 1 апреля. Команды бьются за победу в трёх дивизионах, дающую право на участие в финальном Фестивале НХЛ, который проходит в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка в начале мая. Главным призом НХЛ является грант на строительство ледового катка в городе, который представляет команда-победитель.
Генеральным партнёром НХЛ является компания «Норникель».
- 26 сентября 2019
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